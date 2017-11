CC N°143 du 10 Novembre 2017. Dans vos kiosques à journaux au Burkina Faso (500 FCFA)

Détails Publication : 10 novembre 2017

C’est un rapport qui était très attendu et qui fait des gorges chaudes. Il est prêt depuis juillet dernier. Mais il avait été hermétiquement rangé dans les tiroirs. Plusieurs organisations de la société civile, des partis politiques et de nombreux citoyens avaient demandé qu’il soit publié, en vain. Nous avons réussi à l’obtenir. Il compte 478 pages, avec une pile d’annexes. Le rapport synthétique (voir ci-dessous), qui se focalise sur les faits essentiels, lui, en compte 29. Le Conseil supérieur de la magistrature, qui a reçu le document, le 24 octobre, devrait tenir bientôt, un Conseil de discipline. Voici, en exclusivité, le document.

Et situer les responsabilités (ou pas) des personnes mises en cause. Certains membres du CSM, épinglés dans le rapport, vont devoir céder leur siège à d’autres qui décideront de leur sort. Mais déjà, des juges mis en cause, joints par Courrier confidentiel, déplorent la méthodologie de travail de la commission d’enquête. «La commission veut imposer sa vision des choses. En principe, les personnes qui ont été entendues doivent pouvoir faire des observations, même si elles ne sont pas prises en compte dans le rapport final. Or, ça n’a pas été le cas», s’offusque un magistrat épinglé. «Quand il s’agit d’une procédure administrative, dit-il, on n’examine pas des dossiers qui sont déjà devant des juridictions. On laisse les juridictions trancher. Après, on peut engager les procédures qu’il faut si des gens sont mis en cause. On ne devrait pas empêcher des dossiers d’être jugés». « La méthodologie pose problème», souligne un autre juge mis en cause. « Le travail n’a pas été impartial sur toute la ligne. Des confrontations auraient permis de mettre hors de cause certains », s’offusque-t-il.

La commission d’enquête avait d’ailleurs prévenu : sa mission, sans doute «importante pour redorer le blason du corps de la magistrature », ne sera pas un long fleuve tranquille. Elle a ainsi déploré un manque de culture de témoignages et les difficultés d’accès aux données des communications électroniques et aux informations bancaires au cours de l’enquête. En effet, la commission souligne que les magistrats hésitent à faire des témoignages qui impliquent leurs collègues. Morceau choisi : «Les magistrats considèrent que témoigner, c’est créer des problèmes à leurs collègues. Elle (la commission) comprend aisément pourquoi ses membres ont souvent été pris à partie, tant par les magistrats que les autres témoins comme étant ceux-là qui ne cherchent que le malheur de leurs collègues. Il est à regretter que les magistrats qui subissent quotidiennement les conséquences fâcheuses du lynchage médiatique du corps de la magistrature, du fait de l’indélicatesse de certains d’entre eux, refusent vertement de témoigner, alors qu’ils sont en possession d’informations tangibles sur les faits. Cette attitude a été observée aussi chez les auxiliaires de justice que sont les greffiers, les Gardes de Sécurité Pénitentiaire, les Officiers de Police Judiciaire, les avocats, les notaires, les huissiers de justice et leurs organisations respectives ». Après six mois d’investigations, le rapport est là. Il était prêt depuis le mois de juillet. Mais il avait été enfermé dans les tiroirs. Nous avons réussi à l’obtenir.

Voici les résultats de l’enquête.